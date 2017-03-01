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Активнее, активнее! Начинаем утро с зарядки и ждём в гости спортсменов!

06:3001 марта 2017Просмотров: 112

На календаре первый день весны, первое марта. В день защиты иммунитета мы решили поговорить о том, как с помощью активного образа жизни позаботиться о своём здоровье. Иван Герасимов, например, очень активно лежит на диване.

Но сегодня ему пришлось потесниться, потому что в студию пришли гости – организаторы хоккейного клуба «Северные Хаски». По какому поводу они заглянули в «Наше утро» и о чём говорили с Иваном – узнаете из выпуска.

Программа «Наше утро» начинается в 6:30 на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком), а так же транслируется с 7:15 до 8:45 на СТС-ТВ-21. Встречайте утро весело и с пользой!

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