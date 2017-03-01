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«Александр Отраковский» выполнил учебные стрельбы в полигоне Северного флота в Баренцевом море

11:1001 марта 2017Просмотров: 166

Экипаж большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», выполняющий плановые задачи курса боевой подготовки в полигоне Северного флота в  Баренцевом море, отработал организацию отражения ударов  надводных и воздушных целей с применением штатного оружия и использования технических средств.

Военные моряки выполнили учебные артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям комплексом АК-725. В качестве морской цели использовался поплавковый щит, заранее установленный в полигоне боевой подготовки.

При ведении залповой стрельбы мишень была успешно поражена, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Противовоздушные стрельбы были проведены по имитированной воздушной цели. При этом основной упор был сделан на слаженность работы боевых расчетов радиотехнической и артиллерийской боевых частей при выдаче целеуказаний и сопровождении цели.

В ходе выполнения боевых упражнений в море экипаж отработал задачи противоминной защиты и провел зачётную стрельбу по плавающей мине, а также форсировал минное заграждение условного противника, которое было выставлено минно-тральными кораблями соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

 

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