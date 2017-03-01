Апатитчанам прочитают лекцию об открытии Канозерских петроглифов

В июле 2017 года исполнится 20 лет со дня открытия древних наскальных рисунков на Канозере.
По этому поводу в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. (каб. 101) 4 марта 2017 года в 16.00 прочитают лекцию «Петроглифы Канозера: двадцать лет с момента открытия» .
Слушателям расскажут об истории открытия, покажут архивные видео- материалы, а также раскажут о результатах исследования и о мерах, принятых по сохранению наскальных рисунков Канозера.
Лекторами выступят Лихачев Вадим Алексеевич из Университета Лапландии (Рованиеми, Финляндия) и Кольский центр охраны дикой природы (Апатиты).
Комплекс петроглифов открыт в 1997 году. Он находится на островах озера Канозера. На данный момент известно более 1200 изображений.
Это крупнейший археологический памятник эпохи неолита наряду с известными объектами наскального искусства Фенноскандии: Альта в Норвегии, Намфорсен в Швеции, Залавруга в Карелии.
С 2008 года охраной памятника занимается МАУК МНИ «Петроглифы Канозера».
Фото: kanozero.su