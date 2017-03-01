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Апатитчанам прочитают лекцию об открытии Канозерских петроглифов

11:4001 марта 2017Просмотров: 201

В июле 2017 года исполнится 20 лет со дня открытия древних наскальных рисунков на Канозере.

По этому поводу в Апатитском городском  Дворце культуры им. Егорова В.К. (каб. 101) 4 марта 2017 года  в 16.00  прочитают лекцию «Петроглифы Канозера: двадцать лет с момента открытия» .

Слушателям расскажут об истории открытия, покажут архивные видео- материалы, а также раскажут о  результатах  исследования и о мерах, принятых по сохранению наскальных рисунков Канозера. 

Лекторами выступят Лихачев Вадим Алексеевич из Университета Лапландии (Рованиеми, Финляндия) и Кольский центр охраны дикой природы (Апатиты). 

Комплекс петроглифов открыт в 1997 году. Он находится на островах озера Канозера. На данный момент известно более 1200 изображений.

Это крупнейший археологический памятник эпохи неолита наряду с известными объектами  наскального искусства Фенноскандии: Альта в Норвегии, Намфорсен в Швеции, Залавруга в Карелии.

С 2008 года охраной памятника занимается  МАУК МНИ «Петроглифы Канозера».

Фото: kanozero.su

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