Автоюристы пойдут мимо кассы. Страховщиков обяжут ремонтировать авто по ОСАГО уже с мая

Закон о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО может вступить в силу уже в конце апреля - начале мая. Это сообщил "Российской газете" на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент Ассоциации региональных банков, председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Закон о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО может вступить в силу уже в конце апреля - начале мая. Это сообщил "Российской газете" на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент Ассоциации региональных банков, председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал принять во втором основном чтении законопроект о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО. Рассмотреть его должны уже 10 марта. Шансы на то, что его примут, очень высоки, рассказал Аксаков. "Мы рассчитываем, что 10 марта законопроект будет принят во втором чтении в том варианте, который поддержал комитет", - сказал Аксаков.

Документ предусматривает переход с денежной формы оплаты на натуральную форму возмещения, но при этом должны использоваться новые детали для ремонта, предусмотрены очень серьезные санкции к страховым компаниям, если они не обеспечивают должного и качественного ремонта и в срок. При этом предусмотрены и денежные формы возмещения.

"Я рассчитываю, что в марте законопроект будет принят уже и в третьем чтении. Мы прописали норму, по которой закон вступает в силу через месяц после опубликования. Либо в конце апреля, либо в начале мая закон вступит в действие", - отметил он.