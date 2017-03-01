Дорожная полиция готовится принимать видеозаписи нарушений от неравнодушных граждан

Госавтоинспекция готовится к запуску системы, позволяющей гражданам самим фиксировать нарушения ПДД и отправлять записи в ведомство.
Новая система позволит принимать информацию от граждан и привлекать водителей к ответственности по принципу фото- и видеофиксации, выполняемой дорожными камерами.
В ведомстве считают, что нововведение позволит дополнительно дисциплинировать водителей — они будут осознавать, что рядом с ними находятся граждане, способные легко сообщить о нарушении в полицию.
В этой роли могут выступить как другие водители с регистраторами, так и простые пешеходы.
Для фиксации и отправки записи с нарушением нужно будет воспользоваться специальным приложением, которое разместят на Едином портале госуслуг. Это решение позволит идентифицировать отправителя, сообщает drom.ru.