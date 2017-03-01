Экспертно-криминалистической службе полиции 98 лет

Сегодня профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД. 98 лет со дня образования службы.

Экспертно-криминалистическая служба - одно из самых высокотехнологичных подразделений полиции.

Распознать фальшивку даже в самой качественной подделке, восстановить портрет по останкам человека, найти преступника по голосу, отыскать следы даже там, где их почти нет. Все это и многое другое под силу криминалистам. Сейчас в мурманском экспертно-криминалистическом центре служат 35 сотрудников, еще 69 - в территориальных отделах.

Проводят различные исследования. Наиболее востребованные - ДНК-экспертизы, компьютерно-технические и фоноскопические. В прошлом году полицейские криминалисты более 9 тысяч раз участвовали в осмотрах мест происшествий, изымали различные следы и объекты.

Провели больше 8 тысяч судебных экспертиз, в результате, помогли раскрыть более 2 тысяч преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких.