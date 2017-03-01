Где получить номера для «Лыжни Дружбы»?

В посёлке Раякоски 11 марта пройдёт международный массовый лыжный пробег «Лыжня Дружбы».

Ожидается, что в соревновании примут участие около трех тысяч как профессионалов, так и любителей лыжного спорта.

Длина дистанции – 12 километров. Она проходит по границам трех государств: 6 км по России плюс 1км по Финляндии и 5км по Норвегии.

Участники, зарегистрированные на «Лыжню Дружбы», смогут получить нагрудные номера для участия в соревновании по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2А, каб. 324 с 9.00 до 17.00

Телефон для справок: (8152) 45-99-09.