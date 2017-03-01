16+
I-11°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Где получить номера для «Лыжни Дружбы»?

13:0001 марта 2017Просмотров: 169

В посёлке Раякоски 11 марта пройдёт международный массовый лыжный пробег «Лыжня Дружбы».

Ожидается, что в соревновании примут участие около трех тысяч как профессионалов, так и любителей лыжного спорта.

Длина дистанции – 12 километров. Она проходит по границам трех государств: 6 км по России плюс 1км по Финляндии и 5км по Норвегии. 

Участники, зарегистрированные  на «Лыжню Дружбы», смогут получить нагрудные номера для участия в соревновании по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2А, каб. 324 с 9.00 до 17.00

Телефон для справок: (8152) 45-99-09.

Читайте также
Российские ученые в 2017 году будут работать на Шпицбергене на 10 дней большеВладимир Путин встретился с победителями зимней Универсиады-2017Интернет-мошенники обманули северянина на 34 тысячи рублейРаботы юных художников ждут на конкурсе «Спасибо деду за Победу!»
Житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городуРособрнадзор возобновляет работу телефона доверия ЕГЭВ художественном музее пройдет выставка картин «золотого века» русского искусстваКамеры на дорогах Мурманской области зафиксировали 205 нарушений ПДД за суткиВ Финляндии официально разрешили однополые бракиМатч Ночной хоккейной лиги будет вестись в прямом эфире
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  