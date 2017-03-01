Интернет-мошенники обманули северянина на 34 тысячи рублей

В полицию обратился мужчина рождения с заявлением о мошенничестве.

Он рассказал полицейским, что 15 февраля 2017 года на одном из сайтов нашел объявление о продаже лодочного мотора.

Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что за товар необходимо сделать предоплату. Северянин перечислил около 34 тысяч рублей на счет предприятия, зарегистрированного в Москве.

Однако оплаченный товар спустя время он так и не получил, а «продавец» лодочного мотора перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.