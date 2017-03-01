16+
I-11°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Капитан из Мурманска, посадивший судно на мель в Тромсё, стал фигурантом уголовного дела

13:4301 марта 2017Просмотров: 199

В отношении мурманского капитана, посадившего судно на мель в Тромсё, возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего капитана российского рыбопромыслового судна «Альмак».

Ему инкриминируют ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

В сообщении на официальном сайте Следственного комитета России говорится что, капитан, управляя судном «Альмак» в состоянии алкогольного опьянения в порту Тромсё, грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не обеспечив безопасность людей, судна, а также визуальный, технический контроль и наблюдение за безопасным движением судна и его управлением. 

В результате он допустил посадку судна на мель, чем причинил судовладельцу судна «Альмак» ущерб в размере 1,4 миллиона рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также
Российские ученые в 2017 году будут работать на Шпицбергене на 10 дней большеВладимир Путин встретился с победителями зимней Универсиады-2017Интернет-мошенники обманули северянина на 34 тысячи рублейРаботы юных художников ждут на конкурсе «Спасибо деду за Победу!»
Житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городуРособрнадзор возобновляет работу телефона доверия ЕГЭВ художественном музее пройдет выставка картин «золотого века» русского искусстваКамеры на дорогах Мурманской области зафиксировали 205 нарушений ПДД за суткиВ Финляндии официально разрешили однополые бракиМатч Ночной хоккейной лиги будет вестись в прямом эфире
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  