Капитан из Мурманска, посадивший судно на мель в Тромсё, стал фигурантом уголовного дела

В отношении мурманского капитана, посадившего судно на мель в Тромсё, возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего капитана российского рыбопромыслового судна «Альмак».

Ему инкриминируют ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

В сообщении на официальном сайте Следственного комитета России говорится что, капитан, управляя судном «Альмак» в состоянии алкогольного опьянения в порту Тромсё, грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не обеспечив безопасность людей, судна, а также визуальный, технический контроль и наблюдение за безопасным движением судна и его управлением.

В результате он допустил посадку судна на мель, чем причинил судовладельцу судна «Альмак» ущерб в размере 1,4 миллиона рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Расследование уголовного дела продолжается.