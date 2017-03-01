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Кольская АЭС: начался прием работ на конкурс «Энергия Севера»

14:1401 марта 2017Просмотров: 117

Информационный центр Кольской АЭС приглашает талантливых детей Мурманской области принять участие в конкурсе художественного и литературного творчества «Энергия Севера - 2017». Конкурс приурочен к Году экологии в России и 25-летию
АО «Концерн Росэнергоатом».

Проявить свои способности могут учащиеся дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и других учебных заведений Мурманской области, объединения, самодеятельные коллективы, студии, кружки и просто творческие семьи. Возраст участников – от 3 до 18 лет.

Организаторы предлагают пофантазировать на темы:

•    «Мой северный город – мой дом»,
•    «Я как дед и как отец пойду работать на АЭС!»,
•    «Костюм атомщика»,
•    «Приключения Атомёнка и Градиренки»,
•    «Наше будущее с АЭС»,
•    «Росэнергоатом, с юбилеем!» - специальная тема, посвящённая 25-летию концерна «Росэнергоатом».

Номинации конкурса: "Рисунок", «Мультимедийный проект» (видеоролик, фильм, мультфильм, презентация), "Литературная работа", "Декоративно-прикладное творчество".

Конкурсные работы принимаются до 14 апреля 2017 года по адресу: Информационный центр Кольской АЭС, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.22, а также по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru

Ознакомиться с положением можно в социальной сети Вконтакте, группа «Информационный центр Кольской АЭС» (https://vk.com/icknpp). Телефоны для справок: 8 (81532) 44111, 43292, 43297.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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