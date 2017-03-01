Корюшка дороже свинины? Россия становится государством мясоедов

Импортозамещение в России идет полным ходом, рыбная отрасль тоже всеми силами старается поднять свои показатели и у неё, кстати, это очень неплохо получается. Вырос общий вылов до 4,7 тысяч тонн и, вдобавок, приняты поправки в закон о рыболовстве, которые стимулируют строительство добывающего флота и развитие переработки. На 30% в 2016 году вырос объем произведенных продуктов аквакультуры до 200 тысяч тонн и продолжает расти – к 2020 году эта цифра обещает достичь 315 тысяч тонн. Несмотря на такую положительную тенденцию, имеется и тенденция отрицательная, которую можно смело назвать катастрофической – в России резко упало среднедушевое потребление рыбы.

Министерство здравоохранения рекомендует взрослому человеку употреблять от 22 килограмм рыбы в год. В 2014 году такой показатель был достигнут и составил 22,7 килограмма на душу населения. Однако в 2015 году потребление начало снижаться и составило менее 20 килограмм, упав сразу на 12,2%. 2016 год также не отличился расширением рыбного меню россиян, напротив – потребление упало почти в два раза.

По словам представителя одной из российских рыбных компаний всплеска продаж не произошло даже перед новогодними праздниками, из-за чего многие рыбные хозяйства были вынуждены уйти на зимовку, не выпуская рыбу в продажу.

В среднем, по данным Росстата, из-за снижения покупательской способности, жители России купили на 11,7 кг мороженой рыбы меньше, чем в 2015 году. При этом на 8 кг выросло потребление свинины и, также, на 8 кг потребление курятины.

Кстати, в одном из гипермаркетов Мурманска цена килограмма корюшки составляет 426 рублей, а свинина в этом же магазине в среднем - 320!

Ситуация действительно катастрофическая. Нельзя сказать, что мясо есть вредно, но его рекомендуется употреблять лишь 1-2 раза в неделю, причём в варёном виде, иначе в организме может начать скапливаться избыточное количество холестерина. Побочные эффекты – атеросклероз, повышенный риск развития рака и так далее.

В рыбе меньше холестерина, чем в мясе, а также в ней содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые являются строительным материалом для клеток мозга и препятствуют развитию слабоумия. Ещё они способствуют восстановлению кровеносной системы, что сглаживает вред от холестерина. Помимо этого, в рыбе в достатке присутствуют такие элементы как йод, бром, фосфор и многие другие, о пользе которых известно не мало.

Очевидно, что снижение потребления связано с экономическим кризисом, но это не повод отпускать рынок в свободное плавание.

По материалам издания издания «ГдеРыба?»