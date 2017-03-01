Матч Ночной хоккейной лиги будет вестись в прямом эфире

Прямая трансляция благотворительного матча легенд российского хоккея и норильской команды Ночной хоккейной лиги будет вестись на канале «Россия 24».



Звездный матч пройдет 4 марта. Начало игры в 18 часов. Он состоится в Норильске на льду Дворца спорта «Арктика».



В составе звездной команды – Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие знаменитые хоккеисты, а также руководители компании «Норникель», включая президента Владимира Потанина и старшего вице-президента Сергея Батехина. Северный город будет представлять сборная ветеранов норильского хоккея (игроки в возрасте от 40 лет). Норильская команда НХЛ успешно прошла официальную регистрацию, сообщает «Таймырский Телеграф».



В рамках крупного спортивного события именитые спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов Норильска в ДС «Арктика» и встретятся с болельщиками в стенах медиакомпании «Северный город».



Бесплатные билеты на игру получат воспитанники ДЮСШ. Для остальных вход будет по пригласительным билетам, которые можно было получить в обмен на добровольные пожертвования. Все собранные средства «Норникель» удвоит и передаст детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки.



Дворец спорта при финансовой поддержке «Норникеля», предоставившего 17 млн. руб., сейчас активно готовят к звездному матчу. Уже обновлено ледовое поле, установлены новые борта и защитные панели, отремонтированы раздевалки, санитарные и душевые комнаты, появилось современное электронное табло, а коридоры «Арктики» украсили баннеры с изображением захватывающих моментов выступлений хоккеистов и фигуристов. Также компания купила для дворца спорта новую ледозаливочную машину (прежняя продолжит работать на крытом катке «Льдинка»).



«Норникель», являясь крупнейшим в мире производителем цветных металлов, давно и всесторонне поддерживает российский спорт, активно участвует в развитии студенческого и детско-юношеского спорта. Поддержка спорта высших достижений, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни – важный элемент социальной политики компании.

Среди видов спорта, которым компания уделяет особенное внимание – футбол, баскетбол, мини-футбол, керлинг.

В последнее время «Норникель» начал активно поддерживать хоккей. В мае прошлого года, как сообщалось, компания выступила генеральным партнером Дня хоккея «Легенды мира под московскими звездами», ключевым событием которого стал гала-матч между сборной Лиги Легенд мирового хоккея и Легендами России, а в декабре – генеральным партнером турнира «Кубок Легенд–2016», который прошел в Парке Легенд в Москве на арене под открытым небом, возведенной при участии компании.



«Норникель» выступает генеральным партнером Олимпийского комитета России и Олимпийской команды России, является генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады–2019 в Красноярске, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, программы «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье», владельцем профессионального баскетбольного клуба ЦСКА и мини-футбольного клуба «Норильский никель».





