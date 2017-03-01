«Норникель» и Красноярский край будут совместно развивать образование в регионе

28 февраля президент компании «Норникель» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение о сотрудничестве в развитии системы профессионального и дополнительного образования на базе учреждений региона.

До 30 октября 2017 г. стороны подготовят программу подготовки квалифицированных кадров для горно-металлургического комплекса и промышленности края. Совместная деятельность позволит сблизить образовательные программы с реальными потребностям промышленности и прогнозировать потребность региональной экономики в квалифицированных кадрах и рабочих специальностях.

Как заявил Владимир Потанин, «компания развивается и ставит перед собой амбициозные планы по омоложению производства, повышению экологичности. Мы заинтересованы в притоке талантливой молодежи и готовы инвестировать в ее подготовку.

Современные работники должны уметь управлять крупными проектами, обладать бизнес-навыками. Обучение должно основываться на реальных потребностях бизнеса и его приоритетах, быть средством решения стратегических задач. Поэтому параллельно с поддержкой всей системы регионального образования трансформируется и корпоративное обучение в Норильске. Это борьба за эффективность и производительность труда, что гарантирует нам конкурентоспособность в будущем».

Подписание соглашения стало очередным шагом в укреплении партнерских связей между правительством региона и «Норникелем». Ранее компания профинансировала создание на базе Сибирского федерального университета Центра по разработке динамической системы управления, контроля качества добычи и переработки минерального сырья.

«Накануне принята стратегия развития научно-технического творчества и технологического предпринимательства детей и молодёжи региона до 2020 г., в которой существенное внимание уделено развитию кооперации между образовательными учреждениями, вузами и предприятиями, созданию в вузах корпоративных бизнес-инкубаторов.

Развитие образования и науки остается стратегическим приоритетом края. Я хотел бы поблагодарить «Норникель», который, оставаясь нашим надежным партнером, уделяет внимание не только развитию городов своего присутствия на севере края, но и поддерживает проекты, важные для всего региона», - отметил Виктор Толоконский.





