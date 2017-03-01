Пилоты Северного флота тренировались заправлять самолеты в воздухе

Как заправить истребитель в воздухе? Пилоты смешанного авиаполка Северного флота знают ответ на этот вопрос. Сегодня они отрабатывали навыки дозаправки в воздухе.

Это одна из самых сложных лётных операций. Во время полета необходимо провести стыковку с самолетом подзаправки. Тренировку провели экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков и разведчиков. Находясь в воздухе, пилоты этих самолетов провели дозаправку от воздушного танкера Ил-78. Что интересно, несмотря на регулярность таких тренировок, раньше их не проводили в зимних условиях.