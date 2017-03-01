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Пилоты Северного флота тренировались заправлять самолеты в воздухе

20:0601 марта 2017Просмотров: 228

Как заправить истребитель в воздухе? Пилоты смешанного авиаполка Северного флота знают ответ на этот вопрос. Сегодня они отрабатывали навыки дозаправки в воздухе.

Это одна из самых сложных лётных операций. Во время полета необходимо провести стыковку с самолетом подзаправки. Тренировку провели экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков и разведчиков. Находясь в воздухе, пилоты этих самолетов провели дозаправку от воздушного танкера Ил-78. Что интересно, несмотря на регулярность таких тренировок, раньше их не проводили в зимних условиях.

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