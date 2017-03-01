Прогноз погоды по Мурманской области на 2 марта

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днем -4-9°. Гололедица.
Прогноз погоды на 2 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Умба
|
-6..-8
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-7.-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Апатиты
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Кировск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Ковдор
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Мончегорск
|
-7..-9
|
-5..-7
|
снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-7..-9
|
-5..-7
|
снег
|
снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
-5..-7
|
снег
|
снег
|
Никель
|
-13..-15
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-13..-15
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 марта
|
Температура воздуха
|
утром -10..-12
|
днем -5..-7
|
вечером -5..-7
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег