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Прогноз погоды по Мурманской области на 2 марта

13:0801 марта 2017Просмотров: 199

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днем -4-9°. Гололедица.

Прогноз погоды на 2 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Умба

-6..-8

-4..-6

снег

снег

Полярные Зори

-7.-9

-4..-6

снег

снег

Апатиты

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Кировск

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Ковдор

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Мончегорск

-7..-9

-5..-7

снег

снег

Ловозеро

-7..-9

-5..-7

снег

снег

Оленегорск

-7..-9

-5..-7

снег

снег

Никель

-13..-15

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-13..-15

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-10..-12

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-10..-12

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 марта

Температура воздуха

утром  -10..-12

днем -5..-7

вечером -5..-7

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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