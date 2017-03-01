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Работы юных художников ждут на конкурсе «Спасибо деду за Победу!»

16:1501 марта 2017Просмотров: 91
В 2017 году министерство культуры РФ проводит конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Тематика работ в 2017 году - «Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне».

Конкурс проводятся по двум номинациям - изобразительное искусство (рисунки, плакаты) и фотоискусство.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся детских школ искусств в возрасте от 10 до 15 лет. Возраст участников определяется на 1 января 2017 года.

Жюри будут оценивать мастерство, оригинальность идеи, выразительность языка и соответствие теме.

В состав жюри регионального этапа конкурса входят преподаватели Мурманского колледжа искусств, члены общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», специалист Комитета по культуре и искусства Мурманской области.

С Положением регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!» можно ознакомиться на сайте Мурманского колледжа искусств в разделе «Учебно-методический отдел».

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса направлять до 10 марта 2017 г. в учебно-методический отдел Мурманского колледжа искусств по электронному адресу umo-mmu@mail.ru. Телефон для справок: (8152) 478-024.

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