Росгвардия проводила Масленицу силовым многоборьем

В завершении Масленой недели военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области приняли участие в зрелищной эстафете.

В программу соревнований входили сборка-разборка автомата Калашникова, полоса препятствий в противогазах, элементы силового экстрима, в том числе бег с двумя заправленными баллонами от акваланга, общий вес которых превышал сто килограммов.

Не остались без внимания и дети военнослужащих. Для них были организованы конкурсы рисования и поделок. Ребята вместе со своими родителями водили праздничные хороводы. Морозная погода не испортила отличного настроения от Масленицы.

Проводы последней завершились чаепитием с блинами и пирогами, а лучших спортсменов войск национальной гвардии отметили почетными грамотами и ценными призами.

Антон Тимочкин, судья соревнований, капитан 3 ранга: «Такие соревнования очень полезны. Они сплачивают войсковой коллектив, развивают физические качества у военнослужащих, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. В дальнейшем мы планируем пригласить для участия сотрудников ОМОНа и СОБРа, которые также входят в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».