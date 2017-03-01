16+
I-19°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Росгвардия проводила Масленицу силовым многоборьем

09:4001 марта 2017Просмотров: 127

В завершении Масленой недели военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области приняли участие в зрелищной эстафете.

В программу соревнований входили сборка-разборка автомата Калашникова, полоса препятствий в противогазах, элементы силового экстрима, в том числе бег с двумя заправленными баллонами от акваланга, общий вес которых превышал сто килограммов.

Не остались без внимания и дети военнослужащих. Для них были организованы конкурсы рисования и поделок. Ребята вместе со своими родителями водили праздничные хороводы. Морозная погода не испортила отличного настроения от Масленицы.

Проводы последней завершились чаепитием с блинами и пирогами, а лучших спортсменов войск национальной гвардии отметили почетными грамотами и ценными призами.  

Антон Тимочкин, судья соревнований, капитан 3 ранга: «Такие соревнования очень полезны. Они сплачивают войсковой коллектив, развивают физические качества у военнослужащих, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. В дальнейшем мы планируем пригласить для участия сотрудников ОМОНа и СОБРа, которые также входят в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». 

Читайте также
«Александр Отраковский» выполнил учебные стрельбы в полигоне Северного флота в Баренцевом мореВесенний JazzВ России создали макет будущего стратегического бомбардировщикаВ Мурманской области продолжаются снежные баталии
В России вступают в силу требования к розничной торговле лекарствамиС миру по нитке! Соберём все вместе материалы о Северном флоте для школьниковКорюшка дороже свинины? Россия становится государством мясоедовВ ревдинскую колонию пытались передать мобильный телефон в куске мылаВоеннослужащий Арктической бригады избил полицейского при проверке документовАвтоюристы пойдут мимо кассы. Страховщиков обяжут ремонтировать авто по ОСАГО уже с мая
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  