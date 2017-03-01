Рособрнадзор возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в преддверии экзаменационной кампании 2017 года возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ.

С его помощью граждане могут сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого государственного экзамена.



Телефон доверия был специально создан Рособрнадзором в 2016 году для сообщений о нарушениях правил и процедуры сдачи единого государственного экзамена, в том числе, о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов, злоупотреблениях со стороны организаторов ЕГЭ.

Во время кампании ЕГЭ-2016 на него поступило несколько сотен звонков, сообщает Рособрнадзор.



В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38