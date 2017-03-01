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Российские ученые в 2017 году будут работать на Шпицбергене на 10 дней больше

17:2001 марта 2017Просмотров: 58

Научно-исследовательское судно «Дальние Зеленцы» Мурманского морского биологического института (ММБИ) с учеными нескольких научных организаций на борту проведет в районе архипелага 24 дня вместо планировавшихся изначально 14 суток.

Дмитрий Ишкулов, заместитель директора Мурманского морского биологического института: «В целом экспедиция продлится 65 дней и охватит несколько арктических морей, в первую очередь Баренцево и Норвежское, около 24 суток будет посвящено району Шпицбергена».

Подобные экспедиции ММБИ на принадлежащем ему судне «Дальние Зеленцы» проводит ежегодно.

В этом году поход планировался сроком на 55 дней, однако институт получил много заявок от других научных организаций, в частности, Кольского научного центра РАН об участии в экспедиции их сотрудников для изучения Шпицбергена.

В связи с этим руководство ММБИ обратилось в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) с просьбой продлить экспедицию, и идея была поддержана. Экспедиция, предположительно, пройдет в два этапа: в мае - начале июня и в сентябре - октябре.

По мнению ученых, расширение экспедиционного плана позволит получить ряд важных научных результатов, увеличив район и спектр исследований на Шпицбергене и в прибрежной зоне архипелага, сообщает ТАСС.





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