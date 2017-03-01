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С миру по нитке! Соберём все вместе материалы о Северном флоте для школьников

10:1001 марта 2017Просмотров: 91

Некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит» сформировал корпоративную библиотеку. Одна из задач Фонда – работа со школьниками и студентами.

Участники фонда совместно с писателями и поэтами Мурманской области регулярно проводят уроки патриотического воспитания в школах, демонстрируют документальные фильмы о войне на Кольском Севере, о деятельности разведывательных и диверсионных групп в военные годы в Заполярье.

Следующий проект НКФ «Щит» - об истории Северного флота. Совет фонда обращается ко всем, кто может поделиться интересными фотографиями, фотоальбомами, статьями и книгами о Северном флоте и о героической деятельности моряков-североморцев в разные периоды времени:

«С большой благодарностью примем в дар любые интересные материалы. Все они будут скомпонованы по темам и отправятся в «историческое путешествие» по городам и посёлкам Кольского полуострова. Некоторые фотоальбомы и книги станут достоянием сельских и школьных библиотек».

Приносить или присылать материалы можно по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 41, корпус 3, квартира 81.  Телефон: (8152) 44-08-59, 8-911-307-17-09 и 8-911-345-32-00. В офисе фонда организовано дежурство в субботу и воскресенье с 14.00 до 19.00.

Досье:  

Некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит» создан в 2007 году группой ветеранов УФСБ по Мурманской области. За 10 лет силами участников фонда воплощены в жизнь десятки проектов, при поддержке фонда снято 5 документальных телефильмов с участием творческого коллектива ТВ-21. Члены совета фонда, рассказывая о своей деятельности, особо отмечают, что следует много работать для того, чтобы донести до людей историческую правду и показать минувшие события без искажений, и достоверно информировать о том, что происходит сегодня. Для ветеранов органов безопасности это дело чести!

 

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