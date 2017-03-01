В Финляндии официально разрешили однополые браки

В соответствии с новым законом, финские однополые пары могут официально оформить брак. Сегодня вступает в силу закон о равноправном браке.

В новом законе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины.

Ранее однополые пары могли регистрировать свои отношения в магистрате. Теперь, со вступлением в силу закона о равноправном браке, регистрация брака как форма юридического оформления отношений отменяется.

В магистратах сообщают, что десятки однополых пар изъявили желание заключить брак еще до конца недели, сообщает Yle.Fi

Однако, финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания однополых пар.

Отдельные священники, однако, готовы венчать и однополые пары.