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В художественном музее пройдет выставка картин «золотого века» русского искусства

15:3001 марта 2017Просмотров: 111

4 марта в 17.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка отечественного изобразительного искусства 19-20 вв.

На выставке будут представлена живопись 19-20 вв. - картины Михаила Клодта, Ивана Кёлера и Ильи Занковского из собрания Мурманского областного художественного музея.

XIX век называют «золотым веком» русского искусства. В это время наряду с классицизмом получили развитие новые художественные стили и направления – сентиментализм, романтизм и реализм.

Среди жанров на первое место вышли портрет и пейзаж.

Выставка будет работать до 16 апреля.

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