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В Ловозерском районе пустили на мясо 4750 голов северного оленя

14:1201 марта 2017Просмотров: 136

В Ловозерском районе закончилась оленеубойная компания. За период её проведения с декабря 2016 года по конец февраля 2017 года. По результатам проведенных экспертиз, в свободную реализацию было направлено 4750 туш оленей.

В ходе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено 12 случаев финноза и 80 случаев незаразных заболеваний.

Продукция не соответствующая требованиям безопасности направлена на уничтожение или обеззараживание с последующей переработкой на вареные колбасные изделия в условиях мясоперерабатывающих предприятий Мурманской области.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, ежегодно фиксируются случаи заболевания северных оленей финнозом, а при проведении лабораторных исследований регистрируется превышение предельно допустимого уровня солей тяжелых металлов в оленьих субпродуктах (печень, почки), сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.

Государственная ветеринарная служба Мурманской области не рекомендует приобретать продукты убоя оленей не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющие документов, подтверждающих их качество и безопасность, в неустановленных для этого местах.

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