В Мурманске кипятком затопило подвал девятиэтажки

Снег не убирается, мусоропровод воняет, а в подвале течёт. С такими жалобами к нам в редакцию обратились жильцы 34 дома по улице Нахимова в Мурманске. Наши журналисты, Марк Протасов и Павел Третьяков проверили - так ли всё плохо в этом доме.

Жильцы нас встречают с огромной стопкой бумаг в руках и таким же числом возмущений. Все эти документы - многочисленные обращения и жалобы в различные инстанции. Но эти обращения результатов не дали, с отчаянием говорят люди.



Валентина Негриту: «С соседом ходили, нам сказали - дворника у нас нет. И всю зиму вообще не убираются у нас. Вот я не знаю, как - мы платим за всё, а ноль внимания. «Жилсервис» вообще не хочет работать. - Сколько платите в месяц? - Я плачу 8 тысяч с лишним. - Сколько из них за обслуживание? - 2 тысячи с чем-то».



Заходим в подвал. Объектив камеры и мои очки сразу запотевают. Очень влажно и повсюду пар. В первом же помещении - большая лужа.



По словам жильцов, здесь, в подвале источник всех их бед. Приходится бороться с насекомыми и крысами, которые постоянно приходят из подвала. В квартирах воняет, окна из-за постоянных испарений примерзают. Но за зиму справиться с этой бедой так никто и не смог.



Александр Фирсов: «27 приехала вечером «дежурка», мужчина спустился, посмотрел. Выходит с подвала, я его с балкона спрашиваю: «В чём причина этого испарения?» Он мне говорит: «полный подвал фекалий». Всё, и он уезжает. На следующий день 28, вчера, приезжает водоканал, 5 человек, даже не открыли колодцы. Прошлись по улице, посмотрели, уехали. Всё на этом закончилось».



Судя по атмосфере, которая создаётся летающими комарами и звуками текущей воды, мы находимся не в подвале жилого дома, а на природе, в лесу. Но по факту подвал 34 дома на улице Нахимова где уже с начала зимы именно такой шум в подвале. Его источник найти сотрудники ЖКХ так и не смогли. Нам на это потребовалось около полутора минут. Здесь течёт труба с кипятком.



Поток из трубы хлещет прямо в набравшуюся лужу, которая похожа скорее на бассейн. Узнать - как оно здесь появилось и почему кипяток, который должен идти в квартиры отогревает подвал, мы решили в управляющей компании. Там пояснили - проблемы с трубами в доме постоянно. Требуется капитальный ремонт, а пока приходится латать сети кусками, меняя изношенные участки.



Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: «Для этого мы держим аварийную службу. Аварийная служба выехала, и сегодня эта проблема будет устранена. - Жалобы на то, что парения всю зиму продолжаются - насколько они обоснованы?

Это не связанные между собой события. В этом доме часто «встаёт» дворовая канализация. Что происходит, когда в подвал попадает даже холодная вода - происходит парение. Это нормально, когда это происходит, имеется в виду парение. Ненормально то, что вода накапливается там. А накапливается она там, потому что люди смывают в унитазы не то, что нужно».



То сеть стоит забить канализационную трубу, как весь поток отходов жизнедеятельности направляется в подвал. Вот и получается, что жильцы сами себе, так сказать, роют выгребную яму. Пробивать засоры, безусловно, надо, и этим занимаются, но процесс занимает время, а значит, подвал так и будет напоминать одну большую лужу.