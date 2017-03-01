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В Мурманске начался образовательный конгресс для медиков

20:1001 марта 2017Просмотров: 314

Сегодня в Мурманске в шестой раз открылся медицинский конгресс «Северное сияние». Он будет проходить два дня. В программе - лекции по актуальным вопросам здравоохранения: от новых требований к диагностике заболеваний до правовых аспектов отношений врача и пациентов.

Лекции во время конгресса проводят ведущие специалисты регионального минздрава и клиник Мурманской области. О новых подходах и методиках лечения рассказывают также их коллеги из центральных столичных клиник и вузов.

Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Профессура, которая приехала, она готова поделиться теми знаниями, которые имеет, потому что медицина - это очень быстро развивающаяся наука, и нужно успевать узнавать все то, что происходит на сегодняшний день. Это - новые подходы, применение новой диагностической и лечебной аппаратуры, это изменяющийся фармрынок».

Одно из выступлений посвящено не медицинской тематике, а правовой. По словам Ирины Саковской, важно, чтобы врачи не только соблюдали нормы законодательства, но и помнили о личной ответственности и правах пациента.

Ирина Саковская, начальник отдела по взаимодействию с медицинскими организациями областной клинической больницы: «Очень важно, чтобы врач или медицинский работник сам стабилизировал правовое поле между собой и пациентом. Необходимо, чтобы сам врач знал не только свои права и обязанности, но и права пациента».

Конгресс «Северное сияние» проходит в Мурманске не в первый раз. Как показывает опыт прошлых лет, врачи на практике применяют знания, полученные в ходе конгресса: внедряют современные методики и подходы в ведении пациентов.

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