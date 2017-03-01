В Мурманске водители поймали пьяного водителя во время операции «Бутылочка»

В Мурманске инспекторы ГИБДД снова ловят нетрезвых за рулём. В этот раз полицейские провели операцию «Бутылочка». В Росляково на час сузили дорогу до одной полосы и проверяли всех без исключения водителей.

Проверка длится считанные секунды - несколько вопросов о самочувствии и водитель едет дальше. Опытным инспекторам хватает этого времени, чтобы понять - в каком состоянии автолюбитель. Всё с ним хорошо или он пил накануне и сел за руль, так сказать «помятым». Именно такого человека задержали на волге.



Максимальный разрешённый показатель алкоголя - 16 сотых. Прибор фиксирует в 40 раз больше. Теперь автолюбитель на несколько лет превратится в пешехода. За вождение в нетрезвом виде он лишится прав на срок до 2 лет и заплатит в казну штраф 30 тысяч рублей. В ближайшее время подобные операции пройдут во всех округах Мурманска, а так же в других городах области.