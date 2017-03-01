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В Печенгском районе подвели итоги викторины, посвященной вопросам охраны труда и промбезопасности

14:4701 марта 2017Просмотров: 99

В Печенгском районе подвели итоги викторины, посвященной вопросам охраны труда и промышленной безопасности, и назвали имена победителей.

Корпоративная викторина проводится второй раз, сообщает kn51.ru.

Ее организаторы - управление промбезопасности Кольской ГМК и компания «Скинкеа», которая уже более 10 лет сотрудничает с КГМК и является одним из основных поставщиков защитных кремов и перчаток.

Работникам Кольской ГМК из Мончегорска и Печенгского района было предложено ответить на 44 тестовых вопроса по теме охраны труда, промбезопасности и дерматологических средств индивидуальной защиты. Награда за лучшие результаты - шесть трехдневных путевок в Сочи (по три для победителей из Мончегорска и Печенгского района) с насыщенной развлекательной программой и посещением выставки по охране труда SAPE-2017. Поездка состоится в апреле.

По сравнению с предыдущей викториной количество участников в Печенгском районе выросло, в этом году - их почти 50, - отмечает главный специалист управления промышленной безопасности КГМК Кирилл Савранский.

28 февраля в Заполярном подвели итоги викторины и назвали победителей (в Мончегорске церемония награждения состоялась днем ранее). Это ведущий специалист отдела обогащения и металлургического производства Светлана Лихачева, сотрудник бюро научно-технической документации Елена Новосельцева и аккумуляторщик транспортного цеха Андрей Селиванов.

На церемонии награждения начальник отдела корпоративных продаж компании «Скинкеа» Елена Рылова вручила им сертификаты на поездку в Сочи, а тем, кто не вошел в число победителей, но показал хороший результат, - памятные подарки.

Участие в викторине - это прекрасная возможность проверить свои знания, - считает призер викторины, машинист насосных установок Олег Матвейчук. - Наибольшую сложность вызвали вопросы, относящиеся к составу дерматологических кремов и перчаток, остальные напрямую касаются моей работы, поэтому показались легкими. Но, как видно по результатам, есть к чему стремиться.



Фото kn51.ru

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