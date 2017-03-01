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В ревдинскую колонию пытались передать мобильный телефон в куске мыла

10:0001 марта 2017Просмотров: 147

Внимание сотрудников ревдинской колонии №23, осуществлявших досмотр посылки, пришедшей на имя осужденного от жительницы Мончегорска, привлёк кусок хозяйственного мыла.

Детальный осмотр подозрительного предмета показал, что внутри был спрятан элемент конструкции мобильного телефона.

В то же время в ИК-17 при досмотре передачи для осуждённого были обнаружены шесть мобильных телефонов и восемь сим-карт в пакете с продуктами.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Проводится проверка.

В целом, в 2016 году в ходе досмотровых мероприятий было обнаружено и изъято 335 мобильных телефонов.

За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на территорию учреждений в отношении граждан было составлено 27 протоколов об административном правонарушении.

В отношении 21 человека судами уже вынесено решение о привлечении к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

 

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