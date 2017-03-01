В России создали макет будущего стратегического бомбардировщика

Первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемого для ВКС России, создан в компании «Туполев».
Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме «летающее крыло», - рассказал собеседник агентства.
В его конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещаться внутри самолета.
«Также ПАК ДА планируется оснастить новейшими отечественными средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба - прим. ТАСС), не имеющими мировых аналогов по эффективности», - отметил источник.
Как сообщил ТАСС другой источник в российской «оборонке», «ожидается, что первый опытный образец бомбардировщика поднимется в воздух на рубеже 2025 года».
Самолет получит дозвуковую скорость полета, добавил он.
Фото: avia.pro