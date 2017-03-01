В России вступают в силу требования к розничной торговле лекарствами

Утвержденные Минздравом Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения вступают в силу в России.

«Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения устанавливают требования к осуществлению розничной торговли… направлены на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями», — говорится в соответствующем приказе ведомства.



Объекты розничной торговли должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные лекарства, сообщает РИА Новости.

Сотрудники должны уметь представлять сравнительную информацию по лекарствам и ценам, в том числе по лекарствам нижнего ценового сегмента.

«Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест», — говорится в документе.





