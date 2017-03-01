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Весенний Jazz

11:0501 марта 2017Просмотров: 14

Первое весеннее в VII – м сезоне Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки на очередной вечер в клубе «Ледокол».

Станислав Одиноков откроет вечер небольшим акустическим сетом, в котором прозвучат хорошо всем знакомые песни.

Продолжая тему акустически-укулельного звучания второй раз в Jazz&Blues Cafe выступит экспериментальный проект «ВасяНастя». Группа Fungry Band  перенесёт нас в мир более плотного звучания и авторских песен самого разнообразного музыкального стиля.

Евгений Гоман и Анастасия Комарова вновь вернут нас в акустическое звучание, на два голоса и под гитару исполняя как авторские песни, так и песни объединённые в mash-up миксах. Затем на сцену выйдут The Hoolz с обновлённой и опять-таки авторской программой, которая и подведёт нас к завершению вечера.


Начало в 19:00.

Jazz&Blues Cafe продолжает продвигать любимый Мурманск на просторах интернета, предлагая гостям размещать видео, снятое в течении Jazz&Blues Cafe на Youtube подписав его:  Jazz & Blues Cafe, клуб «Ледокол», Park Inn, Мурманск, имя артиста или группы.


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