16+
I-11°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Владимир Путин встретился с победителями зимней Универсиады-2017

16:4501 марта 2017Просмотров: 78

Россия создаст отличные условия для проведения зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства посетил многофункциональный спортивный центр «Академии биатлона», где встретился с победителями 28 Всемирной зимней универсиады 2017 года, которая прошла в Алма-Ате, сообщает ТАСС.

Путин в беседе со спортсменами отметил, что несколько дней назад встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который рассказал ему о том, как выступили атлеты на завершившейся в республике зимней Универсиаде. «Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать. Я надеюсь, вы это подтверждаете?» - обратился Путин к спортсменам.  

«Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года. И очень рассчитываю на то, что некоторые из вас будут еще выступать на Универсиаде», - сказал глава государства. «Хочу сказать, что выступили вы блестяще, мы гордимся и надеемся, что вы будете хорошей сменой в спорте высших достижений», - отметил президент.

«Мы должны сделать не только не хуже (чем в Казахстане) - получше, будем стараться. Друзья казахстанские тоже за нас будут переживать. Это наша обязанность - сделать так, чтобы спортсмены выступали в достойных условиях», - еще раз подчеркнул Путин.

В свою очередь двукратный победитель и серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017 года, мастер спорта Сергей Корастылев рассказал президенту, что российская команда одержала уверенную победу в общем зачете и установила рекорд по завоеванным наградам. От лица команды он подарил главе государства вымпел завершившейся в Казахстане универсиады, а также талисман Всемирной зимней Универсиады 2019 года - U-Лайку.

В завершение встречи Путин и спортсмены сделали совместное фото на память, а самые смелые ребята попросили главу государств сделать селфи. Путин практически никому не отказал в этой просьбе.


Путин также осмотрел экспозицию макетов объектов, строящихся к зимней Универсиаде. В частности, президенту показали макеты нового аэровокзального комплекса аэропорта Емельяново, где будет введен в эксплуатацию новый терминал, спортивного тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта «Сопка».

Подробные пояснения по проекту горнолыжного комплекса фанпарк «Бобровый лог» дал гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, компания которого реализует проект.

«В Сочи на Красной поляне у вас получилось хорошо», - отметил Путин, имея в виду горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Потанин сказал, что многое из того, что было опробовано тогда при строительстве, применяется и сейчас, при реализации нового проекта. По его словам, протяженность трассы горнолыжного комплекса составляет 10 км, предполагается строительство двух подъемников.

После проведения Универсиады пропускная способность комплекса расширится, его смогут посещать больше спортсменов, добавил Потанин.

«Сделайте здесь не хуже, надо в чем-то лучше делать уже», - сказал Путин.



Фото сайта ТАСС

Читайте также
Российские ученые в 2017 году будут работать на Шпицбергене на 10 дней большеИнтернет-мошенники обманули северянина на 34 тысячи рублейРаботы юных художников ждут на конкурсе «Спасибо деду за Победу!»Житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городу
Рособрнадзор возобновляет работу телефона доверия ЕГЭВ художественном музее пройдет выставка картин «золотого века» русского искусстваКамеры на дорогах Мурманской области зафиксировали 205 нарушений ПДД за суткиВ Финляндии официально разрешили однополые бракиМатч Ночной хоккейной лиги будет вестись в прямом эфиреКольская АЭС: начался прием работ на конкурс «Энергия Севера»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  