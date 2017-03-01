Владимир Путин встретился с победителями зимней Универсиады-2017

Россия создаст отличные условия для проведения зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске, заявил президент РФ Владимир Путин.



Глава государства посетил многофункциональный спортивный центр «Академии биатлона», где встретился с победителями 28 Всемирной зимней универсиады 2017 года, которая прошла в Алма-Ате, сообщает ТАСС.



Путин в беседе со спортсменами отметил, что несколько дней назад встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который рассказал ему о том, как выступили атлеты на завершившейся в республике зимней Универсиаде. «Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать. Я надеюсь, вы это подтверждаете?» - обратился Путин к спортсменам.



«Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года. И очень рассчитываю на то, что некоторые из вас будут еще выступать на Универсиаде», - сказал глава государства. «Хочу сказать, что выступили вы блестяще, мы гордимся и надеемся, что вы будете хорошей сменой в спорте высших достижений», - отметил президент.



«Мы должны сделать не только не хуже (чем в Казахстане) - получше, будем стараться. Друзья казахстанские тоже за нас будут переживать. Это наша обязанность - сделать так, чтобы спортсмены выступали в достойных условиях», - еще раз подчеркнул Путин.



В свою очередь двукратный победитель и серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017 года, мастер спорта Сергей Корастылев рассказал президенту, что российская команда одержала уверенную победу в общем зачете и установила рекорд по завоеванным наградам. От лица команды он подарил главе государства вымпел завершившейся в Казахстане универсиады, а также талисман Всемирной зимней Универсиады 2019 года - U-Лайку.



В завершение встречи Путин и спортсмены сделали совместное фото на память, а самые смелые ребята попросили главу государств сделать селфи. Путин практически никому не отказал в этой просьбе.





Путин также осмотрел экспозицию макетов объектов, строящихся к зимней Универсиаде. В частности, президенту показали макеты нового аэровокзального комплекса аэропорта Емельяново, где будет введен в эксплуатацию новый терминал, спортивного тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта «Сопка».



Подробные пояснения по проекту горнолыжного комплекса фанпарк «Бобровый лог» дал гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, компания которого реализует проект.



«В Сочи на Красной поляне у вас получилось хорошо», - отметил Путин, имея в виду горнолыжный курорт «Роза Хутор».



Потанин сказал, что многое из того, что было опробовано тогда при строительстве, применяется и сейчас, при реализации нового проекта. По его словам, протяженность трассы горнолыжного комплекса составляет 10 км, предполагается строительство двух подъемников.



После проведения Универсиады пропускная способность комплекса расширится, его смогут посещать больше спортсменов, добавил Потанин.



«Сделайте здесь не хуже, надо в чем-то лучше делать уже», - сказал Путин.







Фото сайта ТАСС



