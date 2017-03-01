Военнослужащий Арктической бригады избил полицейского при проверке документов

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора младшему сержанту в/части 34667 Евгению Федулову.

Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как стало известно, инцидент произошёл около 20:00 14 августа 2016 года в Кандалакше.

Федулов, желая избежать привлечения к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, при проверке документов нанес 2 удара кулаком в лицо сотруднику полиции.

Судом Федулову с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.