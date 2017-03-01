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Взрывной подарок. Жителю Заполярного подарили боевую гранату

12:4701 марта 2017Просмотров: 261

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Печенгскому району поступила информация о том, что в квартире у жителя Заполярного хранится взрывное устройство.

Полицейские провели осмотр квартиры, принадлежащей подозреваемому 1972 года рождения, и обнаружили ручную гранату с боевым взрывателем.

Взрывное устройство было изъято и направлено на экспертизу.

Эксперты установили, что граната пригодна для производства взрыва.

Подозреваемый рассказал полицейским, что гранату ему подарили, он ее хранил по месту жительства без цели использования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет колонии со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев.

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