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Юные спорстмены из Кандалакши хорошо выступили на первенстве России по натурбану

12:2701 марта 2017Просмотров: 130

С 24 по 28 февраля в Новоуральске прошло первенство России по натурбану среди юниоров. Кандалакшские спортсмены выступили достойно и показали следующие результаты:

Среди юниорок 1 место заняла Виктория Белова, а Екатерина Карасева заняла 3 место.

Среди юниоров Николай Шульгин – 1 место, Александр Зырянов – 2 место.

Кандалакшские спортсмены - Павел Лащевский и Николай Шульгин в соревнованиях двухместных экипажей заняли второе место, сообщает официальная группа Кандалакши

Кирилл Кравчук и Александр Зырянов стали третьими.

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