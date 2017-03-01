Юные спорстмены из Кандалакши хорошо выступили на первенстве России по натурбану

С 24 по 28 февраля в Новоуральске прошло первенство России по натурбану среди юниоров. Кандалакшские спортсмены выступили достойно и показали следующие результаты:
Среди юниорок 1 место заняла Виктория Белова, а Екатерина Карасева заняла 3 место.
Среди юниоров Николай Шульгин – 1 место, Александр Зырянов – 2 место.
Кандалакшские спортсмены - Павел Лащевский и Николай Шульгин в соревнованиях двухместных экипажей заняли второе место, сообщает официальная группа Кандалакши.
Кирилл Кравчук и Александр Зырянов стали третьими.