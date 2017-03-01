Житель Ковдора угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

В отдел полиции Ковдора обратился мужчина с сообщением о хищении принадлежащего ему автомобиля.

По словам автовладельца, машину «ВАЗ» он оставил на ночь во дворе дома, а утром не обнаружил ее на месте парковки.

В результате автомобиль был обнаружен брошенным на одной из городских улиц.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортом. Им оказался молодой человек 1998 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться. Ему удалось вскрыть салон и завести транспортное средство.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.