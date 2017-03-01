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Житель Североморска украл деньги у человека без сознания

13:2001 марта 2017Просмотров: 182

Прокуратурой Североморска в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Североморска, обвиняемого в грабеже.

Как стало известно, 25-летний житель Североморска, недавно освободившийся из колонии, воспользовался тем, что его знакомый, упав на крыльце магазина, находился в бессознательном состоянии.

Мужчина достал 3000 рублей из нагрудного кармана куртки потерпевшего.

Продавец магазина, которая увидела происходящее на крыльце попыталась пресечь незаконные действия, однако обвиняемый, не реагируя на её требования, скрылся с похищенным, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, подозреваемому грозит до четырех лет заключения.

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