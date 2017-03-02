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Активисты общественной организации возмущены соседством круглосуточного бара со студенческим общежитием в Мурманске

13:3402 марта 2017Просмотров: 189

Активисты мурманского отделения Общероссийского народного фронта в связи с многочисленными жалобами жильцов выехали к дому №21 на улице Книповича в Мурманске.

По данному адресу под одной крышей располагаются круглосуточный бар, жильцы малосемейки, а также общежитие студентов Мурманского педагогического колледжа и Колледжа искусств.

«Зайдя в дом, мы без каких-либо проблем прошли от барной стойки, через помещения жильцов дома, до этажа общежитий. Часть дома, предназначенная для обычных жильцов, представляет из себя жутковатое зрелище – грязь, мусор, пучки висящих проводов – это антисанитария и полное отсутствие пожарной безопасности. Как в таких условиях живут будущие педагоги и специалисты учреждений культуры, нам вообще не понятно», – прокомментировал ситуацию член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Иван Авдеев.

Активисты ОНФ выяснили, что на сегодняшний день в реестре муниципальной собственности Мурманска числится специализированный жилищный фонд – в том числе общежития, используемые областными учреждениями образования и 
культуры.

Данные помещения ранее были им переданы по договорам аренды, в том числе по улице Книповича, 21 (1-2 этажи), используемое Мурманским колледжем искусств и улице Книповича, 21 (3-4 этажи) и используемое Мурманским педагогическим колледжем.

Однако, в соответствии с законодательством, специализированные жилые помещения, к которым относятся жилые помещения в общежитиях, не подлежат передаче в аренду.

Активисты Народного фронта в Мурманской области намерены обратиться к руководству учебных заведений, в которых обучаются студенты. Также направлены обращения в министерство образования региона, комитет культуры администрации Мурманской области и правоохранительные органы.

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