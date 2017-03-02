Экологические проблемы касаются всех. В Никеле прошла встреча ученых из трех стран

Сотрудники заповедника «Пасвик» готовят свои предложения по программе приграничного сотрудничества Евросоюза и России Kolarctic. Каким будет новый проект заповедника, обсудили ученые из России, Норвегии и Швеции.

Это вторая встреча для подготовки проекта по охране водных ресурсов заповедных территорий. Первая прошла в Швеции в декабре прошлого года, а сейчас международные эксперты встретились в Никеле в новом визит-центре заповедника «Пасвик».



Владимир Чижов, директор заповедника «Пасвик»: «Это и конференц-зал, и возможность выпить кофе, и разместиться в визит-центре, разделиться на группы, провести независимые совещания. Это хороший, как говорят европейский, это хороший российский уровень, который у нас есть, благодаря партнерству с Норильским никелем и Кольской ГМК».



На встречу с русскими коллегами приехали ученые из Норвегии и Швеции. Сотрудничают они давно и тесно.



Бенте Кристиансен, директор департамента окружающей среды офиса губернатора Финнмарка, Норвегия: «Норвегии всегда интересны трансграничные проекты. Над новым мы начали работать еще с прошлого года. Для этого требуется много времени, вот почему мы встретились снова. Я надеюсь, что за короткий срок мы придем к консенсусу».



Для эффективной природоохранной деятельности постоянно нужна свежая и актуальная информация о состоянии окружающей среды. Полную картину помогут составить данные ученых трёх стран.



Магнус Йоханссон, проектный менеджер административного совета провинции Норботтен, Швеция: «Для нас это важно, встретиться с людьми вживую. Так лучше понимаешь друг друга. Окружающая среда у нас одна, и проблемы те же самые. Вместе мы можем решать их лучше, ведь можно использовать знания друг друга».



Сейчас ученые разрабатывают конкретные предложения по охране водных экосистем. Времени остается совсем немного. Заявки на участие в программе Kolarctic принимаются до 15 марта.