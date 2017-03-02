Гость ограбил мурманчанина в его квартире

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1970 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что малознакомый человек ограбил его в собственной квартире.

На место происшествия в квартиру по улице Прибрежная незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что инцидент произошел после застолья. Один из гостей стал дебоширить и украл из сумки все деньги - 3 тысячи рублей.

Заявитель смог описать подозреваемого. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил мурманчанин 1981 года рождения.

Мужчина был задержан в своей квартире. Он признался в содеянном, однако похищенные деньги уже успел потратить, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.