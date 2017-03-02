16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Гость ограбил мурманчанина в его квартире

14:1102 марта 2017Просмотров: 163

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1970 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что малознакомый человек ограбил его в собственной квартире.

На место происшествия в квартиру по улице Прибрежная незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что инцидент произошел после застолья. Один из гостей стал дебоширить и украл из сумки все деньги - 3 тысячи рублей.

Заявитель смог описать подозреваемого. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил мурманчанин 1981 года рождения.

Мужчина был задержан в своей квартире. Он признался в содеянном, однако похищенные деньги уже успел потратить, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте также
На архипелаге Земля Франца-Иосифа завершилась полярная ночьКотят по весне считают. В России начались сплошные учеты снежного барсаПятилетний мальчик получил редкое заболевание после прививкиВ Мурманске продолжается масштабная уборка снега
В Кировске презентовали буклет «Топонимика Хибин: что? откуда? почему?»Как мурманчанам получить гектар земли на Дальнем Востоке?В Заполярном состоится форум социальных технологий «Город - это мы!»Шеф-редактор сайта ТВ-21 приняла участие в семинаре «Коммуникационная стратегия музеев»На конференции в Вологодской области обсудили довоенную архитектуру Полярного«Норникель» вошел в топ-100 лучших работодателей России
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  