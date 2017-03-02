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Как мурманчанам получить гектар земли на Дальнем Востоке?

15:3002 марта 2017Просмотров: 178

Любой гражданин РФ может получить в безвозмездное пользование земельные участки, расположенные на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. 

Согласно федеральному закону, земельный участок предоставляется с правом безвозмездного пользования сроком на пять лет.

В случае освоения земли в течение указанного времени у участника программы появляется право бесплатно оформить участок в собственность или в аренду сроком на 49 лет.

Стоит отметить, что земельный участок может использоваться для ведения сельского, лесного и охотничьего хозяйства, бизнеса и любых других целях, не запрещенных названным федеральным законом.

Граждане Российской Федерации, решившие получить в безвозмездное пользование «дальневосточный гектар», могут обратиться в офис приема заявителей филиала Кадастровой палаты по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44) или в отделения Многофункциональных центров г. Мурманска, сообщает официальный сайт Терского района.

Сотрудники Кадастровой палаты окажут консультативную помощь и помогут сформировать и направить посредством Федеральной информационной системы «Надальнийвосток.РФ» пакет документов в уполномоченный на его рассмотрение орган.

Филиал Кадастровой палаты обращает внимание, что для авторизации в ФИС «Надальнийвосток.РФ» заявителю необходима подтвержденная учетная запись  Единого портала государственных услуг (ЕСИА, gosuslugi.ru).

В случае отсутствия регистрации на ЕСИА подтвержденную учетную запись ЕСИА можно получить, обратившись в отделение Многофункционального центра (контактную информацию, а также график приема заявителей в МФЦ можно уточнить на официальном сайте ГОБУ "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области" ).

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