Как стимулировать инвесторов вкладываться в Мурманскую область?

Во что вкладывают деньги инвесторы Заполярье и куда НУЖНО инвестировать? Чем региону поможет конкуренция? Сегодня губернатор Марина Ковтун провела в Мурманске заседание совета по улучшению инвестиционного климата.

Чтобы звать в Мурманскую область новых инвесторов, нужно знать, кого именно привлекать. Для этого специалисты проводят анализ конкуренции и качества услуг в разных сферах. Одно напрямую зависит от другого. Высокая конкуренция заставляет предпринимателей предоставлять более качественные услуги.



Ольга Кузнецова, министр промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Наиболее высоко были оценены по качеству рынки услуг дополнительного образования детей, рынки услуг в сфере культуры и рынок спортивных услуг».



Самую низкую оценку получили рынки услуг здравоохранения и ЖКХ. Чтобы повысить качество услуг в этих сферах, нужно создавать благоприятные условия для появления конкуренции. Наиболее же охотно в Мурманской области сейчас инвестируют в туристическую отрасль. На этот рынок приходит и малый бизнес, и крупные инвесторы.



Алексей Барышкин, генеральный директор корпорации развития Мурманской области: «По Териберке - сегодня в докладе это прозвучит. Там строится эко-отель класса «три звезды» с объемом инвестиций за два года около 129 миллионов рублей».



Еще один пример - строительство канатной дороги в Хибинах. Этот крупный проект заработал уже давно, но с его появлением в Кировск начали приходить новые инвесторы. Сейчас, например, московские бизнесмены достраивают возле склона новую гостиницу, которая откроется уже в этом месяце.