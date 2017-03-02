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Котят по весне считают. В России начались сплошные учеты снежного барса

16:2702 марта 2017Просмотров: 131

Работы одновременно проводятся в Бурятии, Тыве и на Алтае. В текущем году будет обследована рекордная площадь потенциальных мест обитания редкого хищника, а также проведены учеты его основного объекта питания – сибирского горного козла.

В крупномасштабных исследованиях принимает участие рекордное количество ученых, инспекторов, журналистов, волонтеров и представителей эклогических организаций.

Главная задача учетов – уточнение численности ирбиса и объектов его питания, оценка состояния основных группировок снежного барса в России.

Такая информация необходима для того, чтобы улучшить охрану вида и понять, какие меры следует предпринять, чтобы эффективно сохранять снежного барса, сообщает пресс-служба Минприроды. 

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