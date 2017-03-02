Малый противолодочный корабль «Брест» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговой и воздушной целям в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море.

В ходе выполнения боевых упражнений расчет 76-мм артиллерийской установки АК-176 отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника. Стрельба велась по парашютной мишени. Перед проведением стрельб на корабле были выполнены мероприятия по приведению в полную боеготовность, сыграна учебная тревога, по которой личный состав занял места на боевых постах в соответствии со штатным расписанием.

Кроме отработки действий боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей, была проведена проверка готовности штурманов и электромехаников к скоростному маневрированию. Корабль выполнил манёвры уклонения от воздушной цели и занял выгодную позицию на применение корабельной артиллерии.

После выполнения стрельб противовоздушной обороны экипаж отработал задачи поражения береговых объектов условного противника при огневой поддержке условного десанта на необорудованное побережье. Стрельба производилась также артиллерийской установкой АК-176 по видимой береговой цели.

Районы проведения стрельбы были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.

На завершающем этапе выхода в море экипаж малого противолодочного корабля «Брест» выполнил боевые упражнения по минным постановкам, установив минное заграждение в морском полигоне. Данное упражнение моряки-противолодочники выполняли во взаимодействии с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил, которые затем провели поиск и траление муляжей морских мин.

Выход МПК «Брест» в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач продолжался в течение нескольких дней. После выполнения полного комплекса боевых упражнений корабль вернулся в постоянный пункт базирования – Полярный, сообщает пресс-служба Северного флота.