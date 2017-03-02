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Марина Ковтун пригласила в гости победителей олимпиады

20:0502 марта 2017Просмотров: 174

Губернатор Марина Ковтун сегодня встретилась со школьниками - победителями регионального этапа всероссийских олимпиад и их наставниками. Беседа старшеклассников с главой региона прошла в форме чаепития.

11-классник из Североморска Никита Пушкин - победитель региональной олимпиады по информатике. Никита надеется, что в этом году он уже во второй раз будет представлять Мурманскую область на всероссийской олимпиаде школьников.

Никита Пушкин, ученик 11 класса школы №10 (Североморск): «Олимпиада по информатике заключается, в основном, в программировании, этим я занимаюсь с 5 класса и мне это очень интересно. Да, я могу делать программы. Хотя, конечно, не на уровне ведущих студий, но так, простые».

Таких ребят, как Никита в этом зале - 15 человек. Все они участвовали и побеждали в региональном этапе олимпиады по нескольким предметам. Марина Ковтун поздравила ребят с выдающимися результатами и пожелала таких же отличных успехов в будущем, на всероссийской олимпиаде школьников.

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