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«Машинист» и «Соловецкий юнга» провели разведывательный поиск мин в Баренцевом море

11:0002 марта 2017Просмотров: 91

Базовый тральщик (БТЩ) «Соловецкий юнга» во взаимодействии с морским тральщиком (МТЩ) «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил выполнили в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс специальных задач в соответствии с планом боевой подготовки минно-тральных сил Северного флота.

Экипаж БТЩ «Соловецкий юнга» отработал задачи по обороне корабля от подводных диверсионных сил условного противника на незащищённом рейде. Расчеты гранатомётчиков выполнили профилактическое гранатометание ручных гранат и стрельбу из противодиверсионных реактивных гранатомётов ДП-61 «Дуэль».

В морских полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море тральщики выполнили задачи минирования, а затем отработали постановку тралов, элементы поиска мин и их траления. Были выполнены упражнения курса подготовки минно-тральных кораблей по разведывательному поиску мин контактными и неконтактными тралами. 

После успешного выполнения задач в море корабли вернулись в базу, сообщает пресс-служба Северного флота. 

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