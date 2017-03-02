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Мурманчанин ездил по городу с чужими правами

12:3002 марта 2017Просмотров: 307

На  Кольском проспекте сотрудниками дорожной полиции остановили автомобиль для проверки документов.

Автовладелец предъявил полицейским документ, который вызвал у них сомнения в своей подлинности. Предположение подтвердили данные проведенной экспертизы.

Было установлено, что ране молодой человек пользовался документами, выданными на имя другого человека.

С какой целью злоумышленник находился за рулем с чужим водительским удостоверением, а также, каким способом его приобрел, в настоящий момент выясняется, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

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