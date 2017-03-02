Мурманских художников выселяют из мастерских

Сразу несколько мурманских художников в ближайшее время могут выселить из их мастерских. В советское время город выделил им помещения. А сегодня по документам у художников нет никаких прав занимать эти площади, и они должны покинуть мастерские. Так это или не так? В деталях истории разбирались корреспонденты ТВ-21 Михаил Аброськин и Андрей Бричка.

Мастерская семьи художников Татьяны и Николая Ковалёвых: заслуженные художники России, члены Союза, иллюстраторы известных всем с детства книг, участники выставок всех уровней, обладатели международных наград. Более 30 лет в этих стенах они творили, придумывали, создавали свои шедевры. Но неожиданно всё изменилось.

Николай Ковалёв, художник: «Вдруг нам объявили, что выселяйтесь и всё. Что у нас теперь отношения с нанимателями имеют договорную форму. У вас нет договора. Ни о каких договорах мы не слышали, никто ничего нас не говорил».

Площадь под мастерские городская администрация выделила художникам еще в 1986 году. Два смежных помещения в кирпичной вставке между высотками на проезде Связи. В 90-х законы изменились. И теперь, с точки зрения городского комитета по имущественным отношениям, художники находятся в помещении незаконно.

Николай Ковалёв, художник: «Были устные разговоры на эту тему, которые очень испугали художников. Речь была об аренде. Вы знаете, что арендуют предприниматели под офисы за очень большие деньги. А это всё равно, что выгнать нас на улицу, если такие цены установить. Поэтому художники тогда отказались переходить на арендную форму. И они тогда тоже успокоились».

С тех пор прошло много лет. Но год назад городские власти еще раз вернулись к вопросу. И решение было однозначным: до 15 августа 2016 года освободить помещение, или же судиться. Извещения о выселении, по словам художников, они не получали. А повестка в суд пожилых людей удивила. Странным тогда показалось то, что судебный иск был подан только против них. Больше никого из художников проблема не коснулась.

Татьяна Ковалёва, художница: «Судья сначала думала, что мы одни, что на нас одних покатили эту бочку. У нас полно мастерских. Она вернула эту женщину. Та уже почти ушла. Она говорит: «А мы и на других готовим, мы и на других готовим».

Вскоре повестку в суд получил и коллега Ковалёвых - художник Сергей Чеботарь. Его мастерская находится в соседнем помещении.

Сергей Чеботарь, художник: «Вдруг, как рейдеры, приходят молодые люди. Год назад это было. Пришли, пофотографировали, не представились. Я понимаю, что это администрация пришла. Либо они не понимают, либо… Это какая-то бредовая ситуация».

Но перед законом все равны. Нет оснований оставаться в мастерской - тогда съезжайте. По словам представителя комитета имущественных отношений, даже в случае заключения договора аренды остаться в помещении у художников не получится. Для этого им придётся съехать и въехать обратно. Таков порядок.

Александр Стародуб, заместитель председателя комитета имущественных отношений администрации Мурманска: «Получение арендных платежей, от сдачи нежилых помещений это вторичная задача муниципалитета. А первое, как вам наверняка должно быть известно, это решение социальных задач. Сейчас перед нами стоит одна из важнейших социальных задач - это расселение ветхих аварийных домов».

Специалисты комитета постоянно ведут работу с городским жилфондом, каждый год, выявляя свободные помещения, которые можно использовать в интересах муниципалитета. Жилые помещения приводят в порядок и передают тем, кто в них нуждается. Нежилые помещения по возможности переоборудуют в жилые.

Александр Стародуб, заместитель председателя мурманского комитета имущественных отношений: «Конечно, это намного дешевле, чем покупать квартиры на «вторичке» или «первичке» по сумме затрат. И это еще одно направление деятельности администрации и комитета в частности. Соответственно указанные помещения так же рассматривались на возможность перевода их в жилые помещения. И, теоретически, такая возможность имеется».

Итак, закон есть закон. Но неужели заслуженные художники, которые всю свою жизнь посвятили искусству и родному городу, лишатся мастерских?

Николай Ковалёв, художник: «Я вообще без мастерской просто жить не смогу. Я превращаюсь в ничто. Я ничего другого не умею».

Помощи Ковалёвы просили у Союза художников. Председатель обратился за советом и помощь в министерство культуры. Писали обращение и главе Мурманска. Но дальнейшую судьбу художников - лишаться они мастерских или нет - определит только суд.