16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманских художников выселяют из мастерских

20:0602 марта 2017Просмотров: 258

Сразу несколько мурманских художников в ближайшее время могут выселить из их мастерских. В советское время город выделил им помещения. А сегодня по документам у художников нет никаких прав занимать эти площади, и они должны покинуть мастерские. Так это или не так? В деталях истории разбирались корреспонденты ТВ-21 Михаил Аброськин и Андрей Бричка.

Мастерская семьи художников Татьяны и Николая Ковалёвых: заслуженные художники России, члены Союза, иллюстраторы известных всем с детства книг, участники выставок всех уровней, обладатели международных наград. Более 30 лет в этих стенах они творили, придумывали, создавали свои шедевры. Но неожиданно всё изменилось.

Николай Ковалёв,  художник: «Вдруг нам объявили, что выселяйтесь и всё. Что у нас теперь отношения с нанимателями имеют договорную форму. У вас нет договора. Ни о каких договорах мы не слышали, никто ничего нас не говорил».

Площадь под мастерские городская администрация выделила художникам еще в 1986 году. Два смежных помещения в кирпичной вставке между высотками на проезде Связи. В 90-х законы изменились. И теперь, с точки зрения городского комитета по имущественным отношениям, художники находятся в помещении незаконно.

Николай Ковалёв,  художник: «Были устные разговоры на эту тему, которые очень испугали художников. Речь была об аренде. Вы знаете, что арендуют предприниматели под офисы за очень большие деньги. А это всё равно, что выгнать нас на улицу, если такие цены установить. Поэтому художники тогда отказались переходить на арендную форму. И они тогда тоже успокоились».

С тех пор прошло много лет. Но год назад городские власти еще раз вернулись к вопросу. И решение было однозначным: до 15 августа 2016 года освободить помещение, или же судиться. Извещения о выселении, по словам художников, они не получали. А повестка в суд пожилых людей удивила. Странным тогда показалось то, что судебный иск был подан только против них. Больше никого из художников проблема не коснулась.

Татьяна Ковалёва,  художница: «Судья сначала думала, что мы одни, что на нас одних покатили эту бочку. У нас полно мастерских. Она вернула эту женщину. Та уже почти ушла. Она говорит: «А мы и на других готовим, мы и на других готовим».

Вскоре повестку в суд получил и коллега Ковалёвых - художник Сергей Чеботарь. Его мастерская находится в соседнем помещении.

Сергей Чеботарь, художник: «Вдруг, как рейдеры, приходят молодые люди. Год назад это было. Пришли, пофотографировали, не представились. Я понимаю, что это администрация пришла. Либо они не понимают, либо… Это какая-то бредовая ситуация». 

Но перед законом все равны. Нет оснований оставаться в мастерской - тогда съезжайте. По словам представителя комитета имущественных отношений, даже в случае заключения договора аренды остаться в помещении у художников не получится. Для этого им придётся съехать и въехать обратно. Таков порядок.

Александр Стародуб, заместитель председателя комитета имущественных отношений администрации Мурманска: «Получение арендных платежей, от сдачи нежилых помещений это вторичная задача муниципалитета. А первое, как вам наверняка должно быть известно, это решение социальных задач. Сейчас перед нами стоит одна из важнейших социальных задач - это расселение ветхих аварийных домов». 

Специалисты комитета постоянно ведут работу с городским жилфондом, каждый год, выявляя свободные помещения, которые можно использовать в интересах муниципалитета. Жилые помещения приводят в порядок и передают тем, кто в них нуждается. Нежилые помещения по возможности переоборудуют в жилые.

Александр Стародуб,  заместитель председателя мурманского комитета имущественных отношений: «Конечно, это намного дешевле, чем покупать квартиры на «вторичке» или «первичке» по сумме затрат. И это еще одно направление деятельности администрации и комитета в частности. Соответственно указанные помещения так же рассматривались на возможность перевода их в жилые помещения. И, теоретически, такая возможность имеется».

Итак, закон есть закон. Но неужели заслуженные художники, которые всю свою жизнь посвятили искусству и родному городу, лишатся мастерских?

Николай Ковалёв,  художник: «Я вообще без мастерской просто жить не смогу. Я превращаюсь в ничто. Я ничего другого не умею».

Помощи Ковалёвы просили у Союза художников. Председатель обратился за советом и помощь в министерство культуры. Писали обращение и главе Мурманска. Но дальнейшую судьбу художников - лишаться они мастерских или нет - определит только суд.

Реклама
Читайте также
Как стимулировать инвесторов вкладываться в Мурманскую область?Жилой и нежилой фонд. В Мурманске обсудили проблемы капитального ремонтаМарина Ковтун пригласила в гости победителей олимпиадыНа архипелаге Земля Франца-Иосифа завершилась полярная ночь
Котят по весне считают. В России начались сплошные учеты снежного барсаПятилетний мальчик получил редкое заболевание после прививкиВ Мурманске продолжается масштабная уборка снегаВ Кировске презентовали буклет «Топонимика Хибин: что? откуда? почему?»Как мурманчанам получить гектар земли на Дальнем Востоке?В Заполярном состоится форум социальных технологий «Город - это мы!»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  