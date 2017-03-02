На архипелаге Земля Франца-Иосифа завершилась полярная ночь

26 февраля, по астрономическим данным, отмечается первый восход.

Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа – территории национального парка «Русская Арктика» – обуславливает продолжительный период полярной ночи, которая длится от 98 до 133 суток.

Напомним, в 2015 году появление над горизонтом края солнца зафиксировали 26 февраля, в 2016 – на день раньше, сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

В этом году в условиях полярной ночи на опорном пункте «Омега» на Земле Александры работали 3 госинспектора «Русской Арктики».

Фото: национальный парк «Русская Арктика»