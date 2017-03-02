16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На конференции в Вологодской области обсудили довоенную архитектуру Полярного

14:5002 марта 2017Просмотров: 193

Сотрудник городского историко-краеведческого музея г. Полярного Анастасия Князева приняла участие в конференции «Русский Север-2017: проблемы изучения и сохранения историко-культурного и природного наследия».

На конференции присутствовали 70 учёных и краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Архангельска, Сыктывкара и ряда других городов.

Поездка  стала возможна благодаря участию в программе «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина.

В основу доклада сотрудника музея легли документы, полученные из Государственного архива ВМФ в начале этого года.

Это тактико-технические задания, сообщения, акты и доклады по строительству военно-морского гарнизона, а также генеральные планы города 1935 и 1939 годов.

Доклад Анастасии Князевой вызвал живой интерес у ученых, архитекторов, присутствующих на конференции.

Возможно, что дальнейшие общение с профессионалами в архитектурной сфере позволит уменьшить количество «белых пятен» в градостроительной истории города, сообщает городской историко-краеведческий музей.

Читайте также
На архипелаге Земля Франца-Иосифа завершилась полярная ночьКотят по весне считают. В России начались сплошные учеты снежного барсаПятилетний мальчик получил редкое заболевание после прививкиВ Мурманске продолжается масштабная уборка снега
В Кировске презентовали буклет «Топонимика Хибин: что? откуда? почему?»Как мурманчанам получить гектар земли на Дальнем Востоке?В Заполярном состоится форум социальных технологий «Город - это мы!»Шеф-редактор сайта ТВ-21 приняла участие в семинаре «Коммуникационная стратегия музеев»«Норникель» вошел в топ-100 лучших работодателей РоссииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  