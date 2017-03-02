На конференции в Вологодской области обсудили довоенную архитектуру Полярного

Сотрудник городского историко-краеведческого музея г. Полярного Анастасия Князева приняла участие в конференции «Русский Север-2017: проблемы изучения и сохранения историко-культурного и природного наследия».

На конференции присутствовали 70 учёных и краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Архангельска, Сыктывкара и ряда других городов.

Поездка стала возможна благодаря участию в программе «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина.

В основу доклада сотрудника музея легли документы, полученные из Государственного архива ВМФ в начале этого года.

Это тактико-технические задания, сообщения, акты и доклады по строительству военно-морского гарнизона, а также генеральные планы города 1935 и 1939 годов.

Доклад Анастасии Князевой вызвал живой интерес у ученых, архитекторов, присутствующих на конференции.

Возможно, что дальнейшие общение с профессионалами в архитектурной сфере позволит уменьшить количество «белых пятен» в градостроительной истории города, сообщает городской историко-краеведческий музей.